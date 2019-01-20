В Афганистане взорван кортеж губернатора провинции Логар, погибли восемь человек

В воскресенье утром террористической атаке подвергся кортеж губернатора афганской провинции Логар Анвара Ишакзая. Об этом сообщил телеканал "1TV".

Инцидент произошел когда губернатор возвращался из Кабула в Логар. Террорист-смертник направил свой автомобиль, начиненный взрывчаткой, в кортеж губернатора. Погибли по меньшей мере восемь человек, более 10 получили ранения, уточнил источник в полиции.

Погибшие в основном — сотрудники сил безопасности. Ответственность за атаку взяло на себя движение "Талибан" (запрещена в России).