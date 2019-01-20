Пожар в Куршевеле: двое погибших, 14 пострадавших

Два человека погибли и не менее 14 пострадали в результате пожара на горнолыжном курорте Куршевель во французских Альпах. По сообщению телеканала BFMTV со ссылкой на префектуру полиции, пожар вспыхнул около 4:30 (6:30 по Москве) в ночь на воскресенье, 20 января, на третьем, последнем этаже здания, где жили около 60 сезонных работников курорта, в том числе иностранцы.

Здание расположено в центральной части Куршевеля на площади Круазетт. Причина пожара пока не известна.

Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, десять получили легкие ранения. Тела двух погибших, личности которых пока не установлены, были найдены пожарными под обломками здания.

Всех обитателей здания эвакуировали и собрали в общем помещении. К 8:00 риск распространения огня, который тушили 70 пожарных, был исключен. На место пожара отправился субпрефект Альбервиля.