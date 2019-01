Конор Макгрегор готов провести бой с Дональдом Серроне

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор принял вызов американца Дональда Серроне, который после победы на турнире UFC Fight Night 143 над Александером Эрнандесом заявил о желании сразиться с бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата.

На своей странице в Twitter скандальный ирландец поздравил Серроне с победой, написав, что готов встретиться с американцем в октагоне.

Ранее экс-претендент на титул UFC Дональд Серроне одержал досрочную победу техническим нокаутом над Александером Эрнандесом во втором раунде.

The beginning of the end.@CowboyCerrone #UFCBrooklyn pic.twitter.com/c8l8uuCqQD