Под Тернополем раскольники захватили храм канонической церкви

Свято-Троицкий храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Тернопольской области захватили сторонники так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщается на сайте "Союз православных журналистов".

В сообщении уточняется, что из-за захвата храма крещенское богослужение и освящение воды прошли на улице при минусовой температуре при свете фонариков и экранов мобильных телефонов прихожан.

Сторонники перехода в ПЦУ накануне праздника Крещения начали свозить к храму людей из соседних деревень и хуторов. Проникнув в храм через боковые двери, рейдеры провозгласили, что храм переходит в новую церковную структуру. Настоятеля храма Петра Слободяна и его прихожан "захватчики" в храм не пустили.

Община вручила представителю местной власти заявление с просьбой обеспечить возможность молиться в храме, на который жертвовали прихожане канонической церкви. Ответ пока не получен.

В конце прошлого года было объявлено о создании новой церковной структуры — так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ). В начале января 2019 года ее главе митрополиту Епифанию Константинопольским патриархом был вручен томос об автокефалии (церковный указ о предоставлении самоуправления). С этого момента отмечены многочисленные факты захвата храмов канонической церкви радикалами.