Мария Шарапова: в матче с Барти я в какой-то момент выпала из игры

Российская теннисистка Мария Шарапова не смогла пробиться в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии, уступив в четвертом круге в трех сетах австралийке Эшли Барти. По мнению россиянки, она не воспользовалась своими шансами на победу, позволив сопернице почувствовать себя уверенней.

"У меня были шансы, но я ими не воспользовалась. Я выпала из игры на много геймов подряд, это придало ей уверенности", – приводит слова Шараповой РИА Новости.

Также она заявила, что против Барти было тяжело играть, поскольку австралийка провела отличный матч. "Она из тех, кто реализует свои шансы. Именно так она и сделала", – добавила российская теннисистка.

Напомним, что в матче четвертого круга Australian Open Мария Шарапова уступила Эшли Барти со счетом 6:4, 1:6, 4:6, завершив выступление на турнире.