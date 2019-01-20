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20 января 201911:55

Президент поздравил новгородцев с 75-летием освобождения

Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент России Владимир Путин направил телеграмму жителям Новгородской области. В послании глава государства поздравил новгородцев с 75-летием освобождения от войск нацистской Германии. Президент отметил, что Великий Новгород, как колыбель древнерусской государственности, всегда имел особую роль в истории России.

Путин напомнил о стойкости защитников города, которые на протяжении столетий выдерживали натиск армий неприятеля.

"Долгие 883 дня длилась оккупация, нанёсшая городу жестокий урон. В памяти народа навеки останется подвиг солдат и офицеров Красной Армии, которые в 1944 году в ходе упорных боёв освободили Великий Новгород", — отметил президент.

Путин призвал чтить память и тех, кто восстанавливал город после войны, возрождал и сберегал духовные святыни и памятники истории.

В праздничный день в Великом Новгороде прошел парад войск Западного военного округа. В нем участвовали несколько сотен военнослужащих и боевая техника. Ветераны ВОВ и зрители увидели колонну танков Т-72Б3, систем залпового огня "Град", ЗРК С-300, ракетных комплексов "Искандер-М".

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