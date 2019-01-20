Красов предложил проверить, все ли у Кооритса в порядке с головой

"Проверить с медицинской точки зрения" журналиста Вахура Кооритса, предложившего топить идущие в российские порты торговые суда и размещать в Эстонии ракеты, направленные на Санкт-Петербург, призвал первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. Свои идеи Кооритс высказал в статье на портале эстонской ежедневной газеты "Ээсти Пяевалехт".

По мнению Кооритса, в нынешних условиях мировой политической нестабильности Эстонии необходим резервный план по сдерживанию России — и одним лишь приобретением танков и систем противовоздушной обороны здесь не обойтись.

Скорее всего, надо проверить, все ли в порядке у Кооритса с головой, считает Красов. Подобные заявления, тем более от представителей СМИ страны-соседа, не приведут к нормальным взаимоотношениям, отметил депутат. При этом, по словам Красова, надо еще рассмотреть, может ли данный конкретный представитель СМИ "выполнять свои функциональные обязанности".

Республики Прибалтики и Польша всегда были в "передовом отряде" стран, очернявших Россию и ее политику, посетовал Красов. Так что совсем не удивительно, что именно в этих странах сейчас высказывают новые маниакальные идеи о размещении такого вооружения и техники с целью быть в готовности поразить и уничтожить Санкт-Петербург.