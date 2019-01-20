Россиянин погиб на итальянском курорте накануне дня рождения

В Италии погиб турист из России, пишет "Интерфакс". За день до 42-летия мужчина выпал с балкона отеля Greif в Корваре. На горнолыжный курорт он приехал вместе с семьей.

Как сообщает итальянская пресса, в этот день под лавинами погибли два горнолыжника.

Курорт Корвара-ин-Бадия находится в регионе Трентино.