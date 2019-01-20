Шеремет заявил, что США стали злоупотреблять миролюбием России

США в последнее время все чаще стали злоупотреблять миролюбием России заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.

Свое мнение депутат подтверждает тем, что накануне американский эсминец "Дональд Кук" зашел в акваторию Черного моря, сообщает РИА Новости. По официальной легенде — для проведения операций по "обеспечению безопасности и укрепления региональной стабильности". Корабли Черноморского флота уже приступили к слежению за действиями американского эсминца, сообщил Национальный центр управления обороной.

По мнению Шеремета, бесконечно столь агрессивная политика продолжаться не может. Он оценивает ситуацию с эсминцем как попытку США взять реванш на украинском направлении после репутационных потерь в Сирии и Афганистане.