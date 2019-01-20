Колумбийские ВВС перехватили самолет, заподозренный в перевозке наркотиков. Видео

Командование ВВС Колумбии распространило информацию о перехвате воздушного судна над Карибском морем, опубликовав видео инцидента, произошедшего в минувший четверг, 17 января.

Средства национальной системы противовоздушной обороны обнаружили неопознанный самолет, пытавшийся войти в воздушное пространство страны.

Штурмовик, поднятый на перехват, сумел обнаружить нарушителя – двухмоторный турбовинтовой Piper PA-34 Seneca с фальшивым регистрационным номером, и принудить его к посадке.

К тому моменту, как силовики прибыли к месту приземления на вертолетах, люди, находившиеся на борту Piper, успели сбежать.

Отдельные СМИ сообщают, что самолет мог использоваться для перевозки наркотиков, однако официальные источники пока не подтверждают эту информацию, заявляя о том, что версия причастности воздушного нарушителя к наркотрафику пока только проверятся.