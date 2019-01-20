Бабиков победил в гонке преследования на этапе Кубка IBU в Германии

Российский биатлонист Антон Бабиков занял первое место в гонке преследования на пятом этапе Кубка Международного союза биатлонистов, который проходит в немецком Арбере. На дистанции 12,5 километров россиянин финишировал с результатом 31 минута 36,6 секунды.

Бабиков не допустил ни одного промаха на четырех огневых рубежах, что позволило ему одержать победу в гонке. Вторым стал француз Миртиль Бег (+9,4; 1 промах). Еще один представитель России Александр Поварницын замкнул призовую тройку (+38,8; 2).

20 января чуть позже состоится женская гонка преследования на этапе Кубка IBU в Арбере.