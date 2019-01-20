У линии соприкосновения в Донбассе засекли украинские танки и ЗРК

Военные Луганской народной республики засекли передвижение тяжелого вооружения украинской армии у линии разграничения. Как рассказал РИА Новости представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, украинские танки Т-64 и ЗРК "Стрела-10" обнаружены у поселка Попасная.

Марочко напомнил, что подобные вооружения должны были быть отодвинуты от линии соприкосновения еще в 2015 году. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в курсе происходящего.

"Порошенко по-прежнему рассчитывает на силовой захват нашей территории", — заявили в ЛНР.

Война на востоке Украины идет с апреля 2014 года. Соглашения о перемирии постоянно нарушаются перестрелками.