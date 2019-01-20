Пушков посоветовал американцам "держаться подальше от наших берегов"

Член Совета Федерации Алексей Пушков написал твит о прибытии миноносца "Дональд Кук" в акваторию Черного моря.

Пушков выразил уверенность, что к безопасности США заходы американских кораблей не имеют, и пожелал им держаться подальше от "наших берегов".

Накануне американский эсминец "Дональд Кук" зашел в воды Черного моря. Декларируемая цель – безопасность и укрепление стабильности.

Реакция российской стороны последовала незамедлительно: корабли Черноморского флота приступили к слежению за эсминцем.