Момент крушения военного вертолета в Мали сняли на видео

В минувшую субботу, 19 января, военный вертолет разбился в городе Кати, расположенном на юго-западе Мали, в области Куликоро.

Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел во время репетиции парада, запланированного на 20 января.

По предварительной информации, все участники ЧП с вертолетом, принадлежавшим вооруженным силам, остались живы.