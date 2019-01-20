Прекрасно и культурно: Милонов послушал "Гопоту"

Культурно и очень в петербургском стиле — такие впечатления оставил у депутата российской Госдумы Виталия Милонова концерт группы "Гопота" в северной столице. Накануне, 19 января, музыканты выступили в одном из баров на Вознесенском проспекте города, вход был бесплатным.

В Сети также появилось видео с депутатом на сцене во время исполнения "Гопотой" песни "Милонов", которая и принесла группе известность несколько лет назад. "На порядок лучше шнурков", — отметил Милонов в своем "Инстаграме", очевидно, подразумевая группу "Ленинград" Сергея Шнурова. С такой оценкой, однако, согласились не все подписчики.

Причиной конфликта Милонова со Шнуровым стала нецензурная лексика в песнях "Ленинграда": по мнению депутата, эта группа в числе прочих способствует повсеместному распространению "суррогата культуры". Шнуров отреагировал на критику стихами, назвав Милонова "Исайей с рыжей бородкой".

Ранее, в первых числах января Виталий Милонов опубликовал на YouTube собственный рэп-клип. В нем законодатель поведал, что он против запретов артистов, но "не хочет рэп про геев и про наркоманов". Рэперов он призвал "петь свою музыку, но следить за базаром". Записать клип, по словам Милонова, его побудила "тяга к чему-то живому", а также общение с сотрудниками барбершопа, в который он ходит — все они оказались рэперами.