ФК "Ростов" считает недопустимым перенос игры Кубка России с "Краснодаром"

Пресс-служба футбольного клуба "Ростов" на официальном сайте опубликовала заявление по поводу возможного переноса ответного матча 1/4 финала Кубка России с "Краснодаром", который намечен на 24 февраля. Напомним, что игры трех других четвертьфиналов уже перенесены на более поздний срок.

Ранее руководство "быков" попросило передвинуть сроки ответной встречи с ростовской командой из-за участия "Краснодара" в еврокубках.

"Исходя из крайне негативной реакции болельщиков, клуб считает это недопустимым. Матч может быть перенесен на будний день, что, несомненно, скажется на посещаемости", – говорится в заявлении пресс-службы ФК "Ростов".

В настоящий момент совместная комиссия РФС и РПЛ рассматривает возможность переноса ответного матча 1/4 финала Кубка России между "Ростовом" и "Краснодаром" на более поздний срок.

Напомним, что в первой кубковой игре в Краснодаре была зафиксирована боевая ничья – 2:2.