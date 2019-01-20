Столкновение Су-34: подробности операции в Татарском проливе

18 января в небе над Татарским проливом столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34. На помощь четырем военным летчикам пришли команды траулеров, ловивших рыбу в районе катастрофы. Как рассказало издание 47news, рыбаки ориентировались на сигнал аварийно-спасательного буя.

Самолеты упали в море в начале девятого утра по московскому времени в 35 километрах от берега, а через 12 часов команды судов нашли тела двух летчиков, спасательные плоты, парашюты, фрагменты истребителей. Как рассказали изданию в спасательной службе Сахалина, один пилот был в звании майора, его звали Алексей. Имя второго летчика пока не называется, хотя его фамилию разобрали на летном шлеме. Тела погибших переданы представителям Минобороны России.

Штурмана одного из самолетов удалось поднять на борт вертолета живым. В настоящий момент поисково-спасательную операцию проводят корабли ВМФ России под руководством контр-адмирала Эдуарда Михайлова.

Траулеры "Шанс-106", "Электрон", "Неон", "Председатель Ганслеп", "Флагман" и морозильный траулер "Екатерина" вернулись к промыслу.

Су-34 входили в состав 277-го бомбардировочного авиационного полка, который базируется под Комсомольском-на-Амуре. Самолеты столкнулись при отработке маневрирования. Военные прокуроры возбудили уголовное дело.