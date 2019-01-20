"Жду ответа, как ваучер члена кабинета": Соловьеву понравилось, как Захарова "припечатала" Чубайса

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал пост официального представителя МИД Марии Захаровой, которая задала председателю правления "Роснано" вопрос о причинах бедности россиян.

Ранее Анатолий Чубайс, выступая на Гайдаровском форуме, заявил, что россияне расточительно относятся к электроэнергии из-за ее низкой стоимости. В ответ Соловьев привел статистику, из которой следует, что россияне потребляют меньше ресурсов, чем жители других стран. И причина — в бедности населения. Чубайс парировал, что "Соловьев перепутал показатели".

Однако спустя некоторое время Мария Захарова написала, что причины бедности россиян стоило бы узнать у Чубайса. Так как именно он много лет был членом правительства и топ-менеджером РАО "ЕЭС России".

"Припечатала так припечатала", — написал Соловьев в своем микроблоге.