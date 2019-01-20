Сирия: в Дамаске и Африне прогремели взрывы

В сирийском Дамаске произошел взрыв заминированного автомобиля. Теракт произошел в районе Южной объездной дороги.

Жертв нет, подозреваемого в теракте задержали.

Подобные инциденты в столице Сирии случаются все реже, поскольку сирийские войска взяли город под свой контроль в 2018 году.

В то же время в Африне взорвались две бомбы, погибли 10 человек, 18 ранены.

Целью первого взрыва был автобус, который взорвался, когда выехал с вокзала. Погибли 4 человека.

Третью бомбу разминировали группировки "Свободной сирийской армии".

Африн контролируется турецкой армией, передает РИА Новости.