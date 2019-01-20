Адвокат Вышинского рассказал о "вендетте" ГПУ

Защитник главного редактора "РИА Нoвости Украина" Кирилла Вышинского — украинский адвокат Андрей Доманский — намерен подать жалобу на прошедшие у него обыски. По мнению Доманского, данные следственные действия, проведенные Генпрокуратурой Украины, нарушают закон об адвокатуре.

В четверг, 17 января, Доманский рассказал, что пока он сам находился в Херсоне, знакомясь с материалами дела в ожидании очередного судебного заседания, ГПУ пришла с обыском к нему домой и в офис, а также к его помощнику. После этого, сообщил адвокат, был проведен еще и второй обыск в его квартире — "с грубейшими нарушениями закона", которые были зафиксированы.



По словам Доманского, согласно закона Украины "Об адвокатуре и защите адвокатской деятельности" обыск в помещении, где проживает адвокат, может санкционировать только генеральный прокурор, заместитель генпрокурора, прокурор области или города Киева. В случае же с ним обыск санкционировал обычный следователь прокуратуры, передает РИА Новости.

Второй обыск, по словам адвоката, был произведен вечером в пятницу 18 января после очередного заседания суда по делу Кирилла Вышинского. Возможной причиной Доманский назвал то, что прокуратуре отказали в ходатайстве об ограничении сроков ознакомления Вышинского с его делом.

"Пришли после этого как бы в отместку ко мне – не исключаю", — отметил адвокат.

По словам Доманского, он будет обжаловать действия прокуратуры в рамках закона и может защитить свои права — "если не в судах Украины, так в европейских инстанциях". По его мнению, правоохранительные органы "всеми способами стараются выбросить его из дела Вышинского", а возможно, и других его подзащитных. Адвокат при этом напомнил, что защищает не только Вышинского, но и высланного с Украины белорусского журналиста Павла Карнызацкого и журналистов сайта "Страна.ua".

"Мне фактически генеральная прокуратура объявила вендетту за мою правозащитную деятельность", — заявил Доманский.

Генпрокуратура Украины ранее сообщила, что при обысках у Доманского изъята документация по делу от 2013 года, связанному с отчуждением по заниженной цене коммунального имущества в Киеве – помещения на улице Сагайдачного площадью 381 квадратный метр.

Кирилл Вышинский был задержан Службой безопасности Украины 15 мая. Его обвиняют в государственной измене, а позже в незаконном обороте оружия. Cейчас он находится в СИЗО Херсона, ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.