Сирийская ПВО отразила израильский ракетный удар

Система ПВО Сирии отразила в воскресенье израильскую атаку на юге страны, сообщает агентство SANA.

"Все ракеты сбиты", уточняется в сообщении. Другие подробности инцидента пока не приводятся.

Предыдущая израильская атака была совершена в ночь на 12 января, в результате был поврежден склад в аэропорту Дамаска и несколько самолетов. МИД Сирии потребовал от ООН принять меры для предотвращения повторных атак Израиля. При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признал факт агрессии и заявил, что Израиль "не прекратит выдворение Ирана из Сирии".