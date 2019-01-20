В вагоне поезда московского метро устроили поножовщину

В поезде московского метро произошел конфликт, закончившийся поножовщиной. Инцидент произошел на Люблинско-Дмитровской линии, когда двое москвичей вступились за 60-летнюю женщину: она сделал замечание удерживающим двери вагона.

В результате защитники получили ножевые ранения. Им оказали медпомощь, а подозреваемых задержали на станции метро "Трубная".

Заведено уголовное дело, передает РИА Новости.