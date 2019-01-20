Появились кадры с места ЧП с легкомоторным самолетом в Иркутской области

Очевидец запечатлел на камеру мобильного телефона последствия неудачной посадки легкомоторного самолета – инцидент, попавший на видео, произошел в субботу, 19 января, в районе горы Пихтовой в Братском районе Иркутской области.

По предварительной информации, пилот попытался совершить посадку на лед Братского водохранилища, однако в итоге потерпел аварию, об этом сообщают местные СМИ, со ссылкой на свидетелей ЧП.

Пилот сумел самостоятельно покинуть кабину воздушного судна и через некоторое время был эвакуирован подоспевшим частным вертолетом.

О пострадавших в результате инцидента не сообщается, комментариев от официальных ведомств пока не поступало.