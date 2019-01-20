Опубликованы фото с места жесткой посадки самолета в Марий Эл, где пострадали два человека

Следственный комитет Российской Федерации обнародовал кадры с места инцидента с участием легкомоторного самолета, произошедшего в воскресенье, 20 января, в Марий Эл.

Как сообщает пресс-служба ведомства, легкомоторный самолет совершил жёсткую посадку на насыпь около железнодорожных путей.

В результате инцидента травмы получили два человека, пострадавшим потребовалась госпитализация.

Специалисты устанавливают все обстоятельства ЧП.