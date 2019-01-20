Brexit: Ирландия выступила против соглашения с Британией

Правительство Ирландии исключает возможность подписания какого-либо отдельного двустороннего соглашения с Великобританией для решения проблемы границы с Северной Ирландией после Brexit. По словам источников телеканала Sky News, "нет никакой надежды" на подобное соглашение, которое могло бы снять необходимость так называемого бэкстопа: режима пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit.

В этом же духе высказался в "Твиттере" и ирландский вице-премьер, министр иностранных дел и торговли Саймон Ковни, курирующий в Дублине вопросы, связанные с Brexit.

As #Brexit dominates news coverage, no surprise that some analysis today gets it wrong. I can reassure you the Irish Govt’s commitment to the entire WA is absolute — including the backstop to ensure, no matter what, an open border between Ire + NI and the #GFA are protected. pic.twitter.com/ToAt6o0B6P — Simon Coveney (@simoncoveney) 19 января 2019 г.

Именно пункт о бэкстопе в предлагаемом правительством Терезы Мэй соглашении между Лондоном и Брюсселем о Brexit был одной из основных причин, по которым британский парламент на днях рекордным числом голосов отверг этот документ. По мнению многих депутатов Палаты общин, включая и представителей правящей Консервативной партии, пункт о бэкстопе на долгие годы привяжет Соединенное Королевство к европейскому сообществу, поставив Лондон в зависимость от Евросоюза и не позволив Великобритании действительно выйти из состава ЕС. Ранее о возможности заключения соглашения, которое позволило бы уйти от бэкстопа, написала The Sunday Times.

В понедельник, 21 января, премьер Мэй должна представить в парламенте "план Б", передает ТАСС. Ожидается, что она расскажет депутатам, как намерена вывести переговоры о Brexit из тупика, когда до даты официального выхода из ЕС остается всего два с половиной месяца. Сам Brexit намечен на 29 марта, а последующий переходный период продлится до конца 2020 года.

После поражения Мэй в парламенте выросла вероятность неупорядоченного Brexit по жесткому сценарию — без сделки вообще (no-deal Brexit). Также в Великобритании все громче звучат голоса в поддержку отсрочки даты "развода" с ЕС или даже проведения повторного референдума.