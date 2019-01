Brexit: Ирландия выступила против соглашения с Британией

Правительство Ирландии исключает возможность подписания какого-либо отдельного двустороннего соглашения с Великобританией для решения проблемы границы с Северной Ирландией после Brexit. По словам источников телеканала Sky News, "нет никакой надежды" на подобное соглашение, которое могло бы снять необходимость так называемого бэкстопа: режима пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit.

В этом же духе высказался в "Твиттере" и ирландский вице-премьер, министр иностранных дел и торговли Саймон Ковни, курирующий в Дублине вопросы, связанные с Brexit.

As #Brexit dominates news coverage, no surprise that some analysis today gets it wrong. I can reassure you the Irish Govt’s commitment to the entire WA is absolute — including the backstop to ensure, no matter what, an open border between Ire + NI and the #GFA are protected. pic.twitter.com/ToAt6o0B6P