Переговоры с Путиным: Абэ полон решимости

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ перед визитом в Москву в интервью агентству "Интерфакс" рассказал о намерении найти решение проблемы мирного договора между Россией и Японией. Абэ уверен, что "тесные консультации" помогут продвинуться в этом вопросе. Абэ отметил, что итог должен быть взаимоприемлемым.

"Я полон решимости под нашим общим руководством добиться завершения переговоров по мирному договору", — сказал премьер.

Как уверен Абэ, заключение мирного договора позволит полностью реализовать экономический потенциал двух стран.

В этом году у японского премьера и президента России Владимира Путина запланированы минимум две встречи: 22 января в Москве и в июне на саммите "Группы двадцати" в Осаке.

Япония требует вернуть ей острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, России, в свою очередь, нужно признание Японией итогов Второй мировой войны в полном объеме.