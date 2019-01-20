В Подмосковье машина с людьми упала с третьего этажа парковки. Видео

Автомобиль рухнул с парковки в подмосковном Одинцово – последствия инцидента, произошедшего днем в воскресенье, 20 января, сняли на видео очевидцы.

Как сообщает ТАСС, транспортное средство упало с третьего этажа парковки ТЦ "О'Парк".

В салоне машины находились три человека, один из них доставлен в больницу, остальные от госпитализации отказались.

Полиции предстоит установить причины, по которым водитель не справился с управлением.