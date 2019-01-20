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20 января 201920:59 Михаил Антонов

США могут сорвать транзит газа через Украину

Точная протяженность "Северного потока-2" пока неизвестна. Около 1200 километров. Если датские власти не дадут разрешения пройти рядом с островом Борнхольм, путь станет не существенно — километров на 30 — длиннее. Морские трубоукладчики Soliter и Pioneering Spirit на встречных курсах тянут две нитки нового газопровода, через который из России в Германию ежегодно можно будет прокачивать 55 миллиардов кубометров топлива.

Одна труба — 12 метров. 24 тонны уходят под воду каждые восемь минут. О "Северном потоке" можно долго рассказывать в цифрах. А можно привести только одну: сутки простоя Pioneering Spirit — например, из-за сбоя в логистике — обойдутся международному консорциуму в миллион евро — достаточная мотивация для эффективной работы. 400 километров газопровода в прибрежных зонах уже проложены. Быстро и незаметно.

Если не знать, что сюда приходит "Северный поток-2", то ни за что и не догадаешься. А между тем он тут на глубине пять метров. Сейчас об этом холодно даже думать, но в хорошую теплую погоду здесь можно устроить пикник или принять солнечные ванны прямо на трубах с давлением в сто атмосфер. Это абсолютно безопасно — газопровод выдержит и 220.

Уходя в грунт в нескольких сотнях метрах от берега, трубы идут под лесополосой, отгораживающей пляж от стройплощадки приемной станции. Отсюда топливо пойдет на Запад по трубопроводу NEL, и на юг — в Чехию, Австрию — по строящейся ветке Eugel. Среди деталей, из которых собирают станцию, выделяются массивные стальные чаши.

"Вы можете увидеть большой предохранительный вентиль. Он был произведен в Италии, вес конструкции составляет 100 тонн. Таких вентилей на этом участке будет шесть, на российском — восемь. Когда нужно провести ремонтные работы, эти вентили позволяют в течение одной минуты перекрыть поток газа", — рассказал Штеффен Эберт, официальный представитель компании Nord Stream-2.

В итоге все будет аккуратно, чисто и тихо, как и расположенная рядом станция "Северного потока-1", уже восемь лет качающая свои 55 миллиардов кубометров в год. При этом городок Лубмин, где это все находится, не потерял своей курортной привлекательности: наоборот, в местный бюджет пришли налоги — полтора миллиона евро, а будет уже три. Неплохо для общины численностью 2200 человек.

"Наши доходы позволили нам отремонтировать дороги, улучшить уличное освещение. Мы перестраиваем и ремонтируем наш стадион, в котором школы, детские сады и спортивные секции смогут проводить свои занятия. Это деньги, которых у нас без местного налога на прибыль с "Северного потока-1" не было бы, — отметил Аксель Фогт, бургомистр Лубмина.

Прибыль от газопроводов, которую получает Лубмин, с лихвой покрыла потерю прежнего бюджетного донора, от которого остались громоздкие бетонные коробки.

Это просто точка, где заканчивается "Северный поток-2" и начинается европейская газотранспортная система, а еще и место, где будущее немецкой энергетики соседствует с прошлым: это атомная электростанция, идущая под снос. Германия отказалась от атомной энергии и планирует сворачивать угольную генерацию, переходя на газ и возобновляемые источники, которые, впрочем, сильно зависят от погоды. Если ничего не делать, Германию и всю Европу в недалеком будущем ожидает энергодефицит.

"Планирование "Северного потока-2" основано на единодушной позиции различных авторитетных институтов экономических и энергетических исследований, согласно которым Европа должна импортировать больше газа. Не из-за значительного роста спроса, а в связи с тем, что в ближайшие 20 лет производство энергоносителей в Европе, Северном море, Нидерландах сократится в два раза. Следовательно, образуется газовый дефицит в размере 100 миллиардов кубометров газа в год, который должен быть компенсирован", — подчеркнул Йенс Мюллер, пресс-секретарь Nord Stream-2.

Только Россия может решить эту задачу по разумной цене, от которой напрямую зависит конкурентоспособность европейских товаров на глобальном рынке. Сейчас "Северный поток-2", а потом, может быть, и три, и четыре. С учетом наработок это точно проще, чем уговаривать киевский режим вложить что-то в то, что называется газотранспортной системой Украины.

"В прошлом значительная часть доходов от газовых сделок с Россией пополняла не бюджет Украины, а карманы частных лиц и черные кассы. В ремонт газопровода деньги же практически не вкладывались. Согласно ряду отчетов, сбои в работе украинского газопровода случаются в 14 раз чаще, чем на аналогичных объектах в других странах", — написал Spiegel.

Через ГТС, доставшуюся Украине от СССР, сейчас идет под 90 миллиардов кубометров газа в год. После ввода "Северного потока-2" останется около 30, а потом украинская труба сама по себе сгниет. Но в гробу они ее видали: истерика киевских деятелей связана не с тем, что страна потеряет стабильные 2-3 миллиарда долларов, — себе они уже наворовали. Причина в том, что у них вместе с поляками и прибалтами никак не получается выполнить заказ хозяев поспособствовать переводу Европы на американский сжиженный газ, перекрыв трубопроводы из России. Хозяева нервничают.

Посол США в Германии Ричард Гренелл разослал депеши партнерам "Газпрома" — компаниям Wintershall, Uniper, OMV, Shell и Engie — шантажирует, угрожает санкциями. При этом сам прикрывается Украиной, мол, "Северный поток-2" ослабит ее политические позиции. Своей манерой держать окружающих за дураков этот парень достал даже самых толерантных.

"У нас есть зависимость от США. Мы сотрудничаем с американцами, но Германия никогда не была их колонией. У нас на дворе сейчас не 1949 год, а 2019-й. За это время многое изменилось. Германия — суверенное государство. Раньше наша зависимость в ряде областей скрывалась дипломатией и дружелюбием, поэтому хамское поведение такого посла, как Гренелл, вызывает негодование общественности", — отметил Андрей Хунко, депутат бундестага от левых.

Министерство иностранных дел Германии, успевшее адаптироваться к нетрадиционной дипломатии Гренелла, рекомендовало участникам консорциума не обращать на него внимания. А в интервью агентству DPA министр иностранных дел Германии Хайко Маас побил американца его же собственным оружием.

"Штрафные меры США могут привести к тому, что из проекта выйдут концерны, включая и немецкие. Это не означает, что "Северному потоку-2" будет положен конец. Россия в таком случае самостоятельно завершит строительство, в результате чего невозможно будет настоять на продолжении транзита газа через Украину", — сказал Маас.

Сохранение украинского транзита — это оговорка, которой представители немецких властей сопровождают тему "Северного потока- 2". Объемы и сроки сохранения не определены — немцы просто хотят, чтобы он остановился по техническим причинам, и когда это случится, чтобы это прошло максимально незаметно для их промышленности и отопительной системы. Поэтому "Северный поток-2" будет построен до конца этого года.

Текст: "Вести недели"

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