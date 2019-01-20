Теракт в Осло: пришла в себя женщина, раненная россиянином

Пришла в сознание 25-летняя женщина, раненная в магазине в центре Осло.

Ранее сообщалось, что нападение совершил 20-летний россиянин, который прибыл в Норвегию из Швеции. Он в тот же день напал с ножом на посетительницу магазина. Мужчину задержали.

Сам россиянин называет свою атаку терактом, полиция склоняется к теракту на религиозной почве. Адвокат настаивает, что у его подзащитного не было сообщников.

Посольства РФ и Норвегии сотрудничают по этому вопросу, передает РИА Новости.