Новости Политика

Все видео этой рубрики
20 января 201922:04 Дмитрий Киселёв

Вашингтон возрождает политическое заложничество

Американская сверхпростота — все же тема. Упрощение политики и упрощение мотивов. Упрощение стиля и упрощение методов. Такое впечатление, что США навязывают все это миру, и само человечество сползает в регресс.

Вот, например, нам по опыту сталинского периода СССР до боли знаком принцип: есть человек — есть проблема, нет человека — нет проблемы. В XXI веке к нему вернулись уже Соединенные Штаты Америки. Классический пример — экс-директор-распорядитель Международного валютного фонда француз Доминик Стросс-Кан. Очень был популярен у себя на родине, да так, что к президентским выборам 2012 года во Франции считался кандидатом номер один.

Фактурный мужчина, яркий оратор, большой международный авторитет, критик экономической политики США, вредной и для Франции. Понятно, что такой президент для французов американцев не устраивал. Прибыл как-то Стросс-Кан по делам в Нью-Йорк, а там его в отеле уже поджидала дородная горничная-негритянка в белом фартуке. Стросс-Кан и ахнуть не успел, как та обвинила его в сексуальных домогательствах.

Стросс-Кана — тут же в наручники и в полицейский "обезьянник" с вонючими нью-йоркскими бомжами. Скандал. Пресса. Все орут: "Виноват!" Держат, не отпускают, словно заложника. И таким образом политически убивают.

Уже потом все долгие, искусственно затянутые судебные тяжбы с американской горничной Стросс-Кан выигрывает. Но поздно — президентское кресло проплывает мимо. В 2012-м в него усаживается нужный американцам, хотя и бесцветный Франсуа Олланд. Так американцы, убрав личность, проблему для себя решили.

Сейчас по примеру американцев личность убирают японцы. Это Карлос Гон. Ему — 64. Легенда мирового автопрома. Бразилец, позиционирующий себя как гражданин мира. Создатель и руководитель международного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi. По итогам 2017 года альянс вышел в лидеры по продажам легковых автомобилей в мире, оставив позади Volkswagen и Toyota, тем более General Motors. Положил на это 20 лет жизни. Сейчас Карлос Гон — в японской тюрьме. В холодной и тесной камере. До недавнего времени спал на подстилке, словно собака. Недавно Карлосу Гону разрешили поставить в камере койку. Но условия, по словам жены Гона Кэрол, все еще не ахти.

"Мужа держат в неотапливаемой камере площадью семь квадратных метров, а кормят в основном рисом и перловкой. За последние две недели он похудел на семь килограммов. По ночам не гасят свет. Не дают необходимые лекарства", — рассказала жена Гона.

8 января впервые после ареста Гон появился на публике. Выглядел, как несчастный изможденный старик. Японцы подозревают Карлоса Гона в сокрытии доходов и использовании средств компании Nissan в личных целях. Гон и его адвокаты все отрицают. Суда еще не было, а Гона уже пытаются сломить.

"Прокуроры допрашивают его ежедневно на протяжении нескольких часов. Они запугивают и бранят его, читают ему нотации, делая это в отсутствии адвокатов, чтобы выбить признание", — пишут СМИ.

То есть собранных улик у японского следствия мало, и любой ценой нужна "царица доказательств" – признание. Его-то от Гона пока и не добились.

Карлос Гон не нужен Японии, поскольку Nissan, который он поднял из предбанкротного состояния, прекрасно работает, а дельнейшие планы Гона по интеграции с Renault и созданию гигантской транснациональной автомобильной корпорации, не очень зависимой от государства и местных общественных традиций, Токио не нужны. А нет Гона — нет и такой проблемы. Когда-то, повторимся, это был сталинский принцип: нет человека — нет проблемы. Сейчас его на вооружение взяла Америка. Американские вассалы тоже стали им пользоваться, и цена человеческой жизни на планете пошла вниз.

Новая американская мода — заложники. Еще в начале XXI века в заложники людей захватывали лишь бандиты и террористы. Есть у них задача — они захватывают человека или нескольких и требуют от других исполнения своих желаний. Это было презираемо, вызывало брезгливость, а с теми, кто захватывал заложников, считалось верным расправляться безжалостно. И тут же. На месте. Ведь захватившие заложников, они, словно из Средневековья, и их никак нельзя брать в нашу гуманную современность.

Сейчас в заложники иностранцев берет Америка. С помощью американских судов. Российский летчик Ярошенко осужден по мутным обвинениям без должного права на защиту. В тюрьме.

Адвокат Наталья Весельницкая. Проблемы с американским правосудием, которое мстит ей за изобличение известного мошенника Браудера.

Активистка Мария Бутина, закончила американский университет и по дутому делу угодила в тюрьму как русская "соблазнительница", работающая на иностранную державу.

О каждом из этих случаев "Вести недели" неоднократно рассказывали, а МИД России заявлял протесты. И все же всех американцы держат в заложниках, пытаясь повлиять на политику России.

Вот свежая история. Недавно в аэропорту арестована журналистка и телеведущая иранского англоязычного канала Press-TV Марзие Хашеми. Она прилетела в Америку навестить больного брата. Некогда афроамериканка по имени Мелани, принявшая ислам и работающая в Иране, — уже этого было достаточно, чтобы сразу после самолета арестовать, сорвать хиджаб, бросить в тюрьму и издевательски предлагать в качестве еды лишь свинину. Еще одна заложница. Ни в чем не виновна. Просто Иран для США словно красная тряпка.

Заразу заложничества американцы распространяют по миру. В декабре Канада по запросу США арестовала финансового директора и дочь основателя китайской компании, телекоммуникационного гиганта Huawei по причине якобы нарушения антииранских санкций. Мэн Ванчжоу до сих пор в Канаде. Из "обезъянника" ей разрешили переселиться под домашний арест. В заложниках.

Китайцам пришлось отвечать тем же. Пять канадцев содержатся в китайских тюрьмах. А одному из них приговор за ввоз наркотиков суд тут же изменил с 15 лет заключения на смертный приговор. Имя канадца — Роберт Ллойд Шеленберг. У него есть 10 дней на апелляцию. Но, похоже, дела канадца плохи. Премьер Канады Джастин Трюдо — в бессильном ужасе. Дипломатические ноты не работают. Даже когда за канадцев вступился госсекретать США Майк Помпео, назвав действия Китая "неприемлемыми", Пекин даже не ответил.

Вообще заложничество старо, как мир. Чтобы не погружаться совсем в далекую древность, вспомним Вторую мировую. Немецкие фашисты брали в заложники ни в чем не виновных горожан и расстреливали в случае неповиновения и актов саботажа в оккупированном городе. А вот параграф 358 американских Правил ведения сухопутной войны: "Заложники, которых берут и держат с целью предупредить какие-либо незаконные действия со стороны вооруженных сил противника или его населения, могут наказываться и уничтожаться, если противник не прекратит эти действия".

Такое впечатление, что сейчас Америка возрождает заложничество и даже делает его нормой. Желающие перенять опыт быстро учатся. Типичный заложник на Украине — журналист Кирилл Вышинский. Его гноят в херсонской тюрьме, лишь чтобы обменять на украинцев, осужденных за терроризм в России.

Недавно в Киеве у адвоката Кирилла Андрея Даманского прошел неожиданный обыск. Избрали день, когда адвокат был как раз в Херсоне. Ничего не изъяли, но запугивающую акцию провели. То есть Кирилла не только лишают права на свободу слова, но и права на защиту. Сверхпростота, выученная у американцев. Общий регресс.

Текст: "Вести недели"

Сейчас

20:45

Отобрали камеру: в Афинах избит толпой стрингер "Спутника"

19:54

Пожар в московской высотке не обошелся без жертв

18:33

В Тибете произошло землетрясение

17:27

Столкновения в Афинах: пострадали девять полицейских

17:17

ЧП в Мексике: 79 погибших и 81 раненый

16:04

Хакеры поделились почтой Макрона

16:01

Штурм правительства: в Афинах вспыхнули ожесточенные беспорядки

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

США могут сорвать транзит газа через Украину

США могут сорвать транзит газа через Украину

1 час назад
Взрывы в домах: газовое хозяйство страны ждут перемены

Взрывы в домах: газовое хозяйство страны ждут перемены

1 час назад
Богатейший коррупционер России угодил в СИЗО

Богатейший коррупционер России угодил в СИЗО

2 часа назад
Brexit: желания депутатов и народа разделились

Brexit: желания депутатов и народа разделились

31 минута назад
Зеленский поет за упокой проповедника Порошенко

Зеленский поет за упокой проповедника Порошенко

1 час назад
Пожар в московской высотке не обошелся без жертв

Пожар в московской высотке не обошелся без жертв

2 часа назад
Пьяный украинский "Рэмбо" попал в плен

Пьяный украинский "Рэмбо" попал в плен

4 часа назад
Визит Путина в Сербию: официальные переговоры и дружеские беседы

Визит Путина в Сербию: официальные переговоры и дружеские беседы

3 часа назад
Лавров авансом назвал японцев друзьями

Лавров авансом назвал японцев друзьями

2 часа назад
Команда дивизиона Чернышева выиграла Матч звезд КХЛ

Команда дивизиона Чернышева выиграла Матч звезд КХЛ

2 часа назад
Порошенко заявил, что никогда не простит врага

Порошенко заявил, что никогда не простит врага

2 часа назад
Россияне уступили Катару на чемпионате мира по гандболу

Россияне уступили Катару на чемпионате мира по гандболу

3 часа назад
"Хоть стой, хоть падай": Киселёв прокомментировал поведение Гренелла

"Хоть стой, хоть падай": Киселёв прокомментировал поведение Гренелла

3 часа назад
Т-34 из Лаоса достигли Наро-Фоминска

Т-34 из Лаоса достигли Наро-Фоминска

3 часа назад
Ласицкене победила в турнире "Битва полов" с лучшим результатом сезона

Ласицкене победила в турнире "Битва полов" с лучшим результатом сезона

3 часа назад
Вилкула выдвинули кандидатом в президенты Украины

Вилкула выдвинули кандидатом в президенты Украины

3 часа назад
В Тибете произошло землетрясение

В Тибете произошло землетрясение

4 часа назад
Редкая находка: в Испании нашли полностью сохранившийся средневековый меч

Редкая находка: в Испании нашли полностью сохранившийся средневековый меч

4 часа назад
В древних египетских захоронениях нашли уникальные артефакты

В древних египетских захоронениях нашли уникальные артефакты

4 часа назад
Местом встречи Трампа и Кима может стать Вьетнам

Местом встречи Трампа и Кима может стать Вьетнам

4 часа назад
Умер продюсер "Терминаторов" Эндрю Джордж Вайна

Умер продюсер "Терминаторов" Эндрю Джордж Вайна

4 часа назад
Павлюченкова пробилась в четвертьфинал Australian Open

Павлюченкова пробилась в четвертьфинал Australian Open

4 часа назад
Изнасилование дознавателя полицейскими: жертва не сможет стать адвокатом

Изнасилование дознавателя полицейскими: жертва не сможет стать адвокатом

5 часов назад
ЧП в Мексике: 79 погибших и 81 раненый

ЧП в Мексике: 79 погибших и 81 раненый

5 часов назад
В Магнитогорске снесли стену взорвавшегося дома

В Магнитогорске снесли стену взорвавшегося дома

5 часов назад
Хакеры поделились почтой Макрона

Хакеры поделились почтой Макрона

6 часов назад
Легковушку разорвало на части после аварии в Башкирии. Видео

Легковушку разорвало на части после аварии в Башкирии. Видео

6 часов назад
Большунов взял серебро в гонке на 15 км на этапе Кубка мира в Эстонии

Большунов взял серебро в гонке на 15 км на этапе Кубка мира в Эстонии

6 часов назад
Кончаловский и Высоцкая обвенчались

Кончаловский и Высоцкая обвенчались

6 часов назад
Война с Россией: украинского "эксперта из диспансера" высмеяли в соцсетях

Война с Россией: украинского "эксперта из диспансера" высмеяли в соцсетях

6 часов назад
Теракт в Осло: пришла в себя женщина, раненная россиянином

Теракт в Осло: пришла в себя женщина, раненная россиянином

7 часов назад
Гардеробная на чердаке: коммерсанты оставили дом в центре Москвы без лифта

Гардеробная на чердаке: коммерсанты оставили дом в центре Москвы без лифта

7 часов назад
В вагоне поезда московского метро устроили поножовщину

В вагоне поезда московского метро устроили поножовщину

7 часов назад
Столкновение Су-34: подробности операции в Татарском проливе

Столкновение Су-34: подробности операции в Татарском проливе

8 часов назад
Золотой микроскоп и иконы: найден клад с экспонатами коллекции дворца Романовых

Золотой микроскоп и иконы: найден клад с экспонатами коллекции дворца Романовых

9 часов назад
5 причин, почему зеленый чай нужно пить каждый день

5 причин, почему зеленый чай нужно пить каждый день

11 часов назад
Три варианта Samsung Galaxy S10 показали на одном изображении

Три варианта Samsung Galaxy S10 показали на одном изображении

12 часов назад
Триумфальное шествие "Т-34": Берлин "взят"

Триумфальное шествие "Т-34": Берлин "взят"

19.01.2019 14:44
The King’s Singers отметят 50-летие в Доме музыки

The King’s Singers отметят 50-летие в Доме музыки

18.01.2019 17:49
Приложение "Радио. XX век" позволит совершить музыкальное путешествие во времени

Приложение "Радио. XX век" позволит совершить музыкальное путешествие во времени

18.01.2019 11:32
"Новый Рихтер" исполнит в "Зарядье" Пятый концерт Бетховена

"Новый Рихтер" исполнит в "Зарядье" Пятый концерт Бетховена

17.01.2019 14:58