Вашингтон возрождает политическое заложничество

Американская сверхпростота — все же тема. Упрощение политики и упрощение мотивов. Упрощение стиля и упрощение методов. Такое впечатление, что США навязывают все это миру, и само человечество сползает в регресс.

Вот, например, нам по опыту сталинского периода СССР до боли знаком принцип: есть человек — есть проблема, нет человека — нет проблемы. В XXI веке к нему вернулись уже Соединенные Штаты Америки. Классический пример — экс-директор-распорядитель Международного валютного фонда француз Доминик Стросс-Кан. Очень был популярен у себя на родине, да так, что к президентским выборам 2012 года во Франции считался кандидатом номер один.

Фактурный мужчина, яркий оратор, большой международный авторитет, критик экономической политики США, вредной и для Франции. Понятно, что такой президент для французов американцев не устраивал. Прибыл как-то Стросс-Кан по делам в Нью-Йорк, а там его в отеле уже поджидала дородная горничная-негритянка в белом фартуке. Стросс-Кан и ахнуть не успел, как та обвинила его в сексуальных домогательствах.

Стросс-Кана — тут же в наручники и в полицейский "обезьянник" с вонючими нью-йоркскими бомжами. Скандал. Пресса. Все орут: "Виноват!" Держат, не отпускают, словно заложника. И таким образом политически убивают.

Уже потом все долгие, искусственно затянутые судебные тяжбы с американской горничной Стросс-Кан выигрывает. Но поздно — президентское кресло проплывает мимо. В 2012-м в него усаживается нужный американцам, хотя и бесцветный Франсуа Олланд. Так американцы, убрав личность, проблему для себя решили.

Сейчас по примеру американцев личность убирают японцы. Это Карлос Гон. Ему — 64. Легенда мирового автопрома. Бразилец, позиционирующий себя как гражданин мира. Создатель и руководитель международного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi. По итогам 2017 года альянс вышел в лидеры по продажам легковых автомобилей в мире, оставив позади Volkswagen и Toyota, тем более General Motors. Положил на это 20 лет жизни. Сейчас Карлос Гон — в японской тюрьме. В холодной и тесной камере. До недавнего времени спал на подстилке, словно собака. Недавно Карлосу Гону разрешили поставить в камере койку. Но условия, по словам жены Гона Кэрол, все еще не ахти.

"Мужа держат в неотапливаемой камере площадью семь квадратных метров, а кормят в основном рисом и перловкой. За последние две недели он похудел на семь килограммов. По ночам не гасят свет. Не дают необходимые лекарства", — рассказала жена Гона.

8 января впервые после ареста Гон появился на публике. Выглядел, как несчастный изможденный старик. Японцы подозревают Карлоса Гона в сокрытии доходов и использовании средств компании Nissan в личных целях. Гон и его адвокаты все отрицают. Суда еще не было, а Гона уже пытаются сломить.

"Прокуроры допрашивают его ежедневно на протяжении нескольких часов. Они запугивают и бранят его, читают ему нотации, делая это в отсутствии адвокатов, чтобы выбить признание", — пишут СМИ.

То есть собранных улик у японского следствия мало, и любой ценой нужна "царица доказательств" – признание. Его-то от Гона пока и не добились.

Карлос Гон не нужен Японии, поскольку Nissan, который он поднял из предбанкротного состояния, прекрасно работает, а дельнейшие планы Гона по интеграции с Renault и созданию гигантской транснациональной автомобильной корпорации, не очень зависимой от государства и местных общественных традиций, Токио не нужны. А нет Гона — нет и такой проблемы. Когда-то, повторимся, это был сталинский принцип: нет человека — нет проблемы. Сейчас его на вооружение взяла Америка. Американские вассалы тоже стали им пользоваться, и цена человеческой жизни на планете пошла вниз.

Новая американская мода — заложники. Еще в начале XXI века в заложники людей захватывали лишь бандиты и террористы. Есть у них задача — они захватывают человека или нескольких и требуют от других исполнения своих желаний. Это было презираемо, вызывало брезгливость, а с теми, кто захватывал заложников, считалось верным расправляться безжалостно. И тут же. На месте. Ведь захватившие заложников, они, словно из Средневековья, и их никак нельзя брать в нашу гуманную современность.

Сейчас в заложники иностранцев берет Америка. С помощью американских судов. Российский летчик Ярошенко осужден по мутным обвинениям без должного права на защиту. В тюрьме.

Адвокат Наталья Весельницкая. Проблемы с американским правосудием, которое мстит ей за изобличение известного мошенника Браудера.

Активистка Мария Бутина, закончила американский университет и по дутому делу угодила в тюрьму как русская "соблазнительница", работающая на иностранную державу.

О каждом из этих случаев "Вести недели" неоднократно рассказывали, а МИД России заявлял протесты. И все же всех американцы держат в заложниках, пытаясь повлиять на политику России.

Вот свежая история. Недавно в аэропорту арестована журналистка и телеведущая иранского англоязычного канала Press-TV Марзие Хашеми. Она прилетела в Америку навестить больного брата. Некогда афроамериканка по имени Мелани, принявшая ислам и работающая в Иране, — уже этого было достаточно, чтобы сразу после самолета арестовать, сорвать хиджаб, бросить в тюрьму и издевательски предлагать в качестве еды лишь свинину. Еще одна заложница. Ни в чем не виновна. Просто Иран для США словно красная тряпка.

Заразу заложничества американцы распространяют по миру. В декабре Канада по запросу США арестовала финансового директора и дочь основателя китайской компании, телекоммуникационного гиганта Huawei по причине якобы нарушения антииранских санкций. Мэн Ванчжоу до сих пор в Канаде. Из "обезъянника" ей разрешили переселиться под домашний арест. В заложниках.

Китайцам пришлось отвечать тем же. Пять канадцев содержатся в китайских тюрьмах. А одному из них приговор за ввоз наркотиков суд тут же изменил с 15 лет заключения на смертный приговор. Имя канадца — Роберт Ллойд Шеленберг. У него есть 10 дней на апелляцию. Но, похоже, дела канадца плохи. Премьер Канады Джастин Трюдо — в бессильном ужасе. Дипломатические ноты не работают. Даже когда за канадцев вступился госсекретать США Майк Помпео, назвав действия Китая "неприемлемыми", Пекин даже не ответил.

Вообще заложничество старо, как мир. Чтобы не погружаться совсем в далекую древность, вспомним Вторую мировую. Немецкие фашисты брали в заложники ни в чем не виновных горожан и расстреливали в случае неповиновения и актов саботажа в оккупированном городе. А вот параграф 358 американских Правил ведения сухопутной войны: "Заложники, которых берут и держат с целью предупредить какие-либо незаконные действия со стороны вооруженных сил противника или его населения, могут наказываться и уничтожаться, если противник не прекратит эти действия".

Такое впечатление, что сейчас Америка возрождает заложничество и даже делает его нормой. Желающие перенять опыт быстро учатся. Типичный заложник на Украине — журналист Кирилл Вышинский. Его гноят в херсонской тюрьме, лишь чтобы обменять на украинцев, осужденных за терроризм в России.

Недавно в Киеве у адвоката Кирилла Андрея Даманского прошел неожиданный обыск. Избрали день, когда адвокат был как раз в Херсоне. Ничего не изъяли, но запугивающую акцию провели. То есть Кирилла не только лишают права на свободу слова, но и права на защиту. Сверхпростота, выученная у американцев. Общий регресс.