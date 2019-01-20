Хакеры поделились почтой Макрона

Хакеры обнародовали адрес личной электронной почты президента Франции Эммануэля Макрона, об этом сообщает газета Le Journal du Dimanche.

Личный e-mail, созданный на почтовом сервере Gmail, Макрон сохранил после прихода в Елисейский дворец и использовал его для частной переписки, хотя обычно такое не приветствуется службами безопасности. В Елисейском дворце утверждают, что президент регулярно меняет пароль от почты, использует двухэтапную аутентификацию, поэтому информационной безопасности главы государства ничто не угрожает.

Данные личной почты Макрона утекли в сеть вместе с 773 миллионами адресов электронной почты и более 21 миллионом паролей. Объем выложенных данных составляет более 87 гигабайт. Это одна из крупнейших утечек личных данных в интернет.