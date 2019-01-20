Токио усложнил переговоры с Москвой

Кремль счел неудачными заявления Токио по мирному договору, прозвучавшие перед визитом в Россию премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Об этом заявил в интервью телеканалу "Россия" (ВГТРК) помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Ранее Абэ заявлял о невозможности решить проблему, пока русские не согласятся с переходом Курильских островов. При том, что на 4 островах живут русские, и они должны принимать участие в определении судьбы региона.

В этом году у японского премьера и президента России Владимира Путина запланированы минимум две встречи: 22 января в Москве и в июне на саммите "Группы двадцати" в Осаке.

Абэ намерен найти решение проблемы мирного договора между Россией и Японией. Он уверен, что "тесные консультации" помогут продвинуться в этом вопросе. Заключение мирного договора позволит полностью реализовать экономический потенциал двух стран.

Япония требует вернуть ей острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, России, в свою очередь, нужно признание Японией итогов Второй мировой войны в полном объеме.