Легковушку разорвало на части после аварии в Башкирии. Видео

Сразу три автомобиля стали участниками серьезного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в воскресенье, 20 января, в Кугарчинском районе Башкирии.

По предварительной информации, "ВАЗ-213" столкнулся со встречной "Ладой Калиной", после чего его развернуло на полосу встречного движения, где в него врезался Hyundai.

От удара "тринадцатую" в буквальном смысле разорвало на две части.

В настоящее время известно о трех пострадавших.