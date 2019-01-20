В Магнитогорске снесли стену взорвавшегося дома

В Магнитогорске проводят демонтаж поврежденного при взрыве газа дома. В воскресенье снесли стену между седьмым и восьмым подъездами. Как рассказал ТАСС директор предприятия "РВС" Юрий Овчаров, работы прошли штатно.

"Сохраняемая часть шестого подъезда, который предполагается сохранить жилым, не получила ни единого повреждения", - сказал Овчаров.

По словам специалиста, технические колебания были в несколько раз ниже проектных и разлета осколков не произошло. Выполнена треть работ по сносу поврежденных подъездов. Ожидается, что на расселение жильцов и строительно-восстановительные работы понадобится год.

При обрушении перекрытий после взрыва 31 декабря 2018 года погибли 39 человек. 24 жильца были спасены.