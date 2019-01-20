Трамп посоветовал американцам сидеть дома

Американский лидер Дональд Трамп призвал своих соотечественников к осторожности и посоветовал им оставаться дома из-за сильных снегопадов.

В твите он сообщил о сильной метели и добавил, что большая часть страны страдает от снегопадов. Было бы неплохо почувствовать немного глобального потепления, пошутил он.

Ранее сообщалось, что в США отменили 2 тысячи рейсов. № человека погибли и 2 пострадали из-за снегопадов. Режим ЧП введен в Нью-Джерси и Пенсильвании.