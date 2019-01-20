Взрывы в домах: газовое хозяйство страны ждут перемены

Автор: Дмитрий Киселёв

14 января утром в многоэтажном доме города Шахты обрушились восьмой и девятый этажи. Уничтожены четыре квартиры. Приоритетная версия следствия — взрыв газовоздушной смеси. Из-под завалов спасатели извлекли тела пятерых погибших. Двое ранены.

А ведь еще свежи в памяти страшные кадры трагедии в Магнитогорске, где взрыв бытового газа уничтожил два подъезда многоэтажки и унес жизни 39 человек. Семьям погибших и пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Сразу было принято решено жильцов рухнувших подъездов расселить.

Однако президент Путин принял более масштабное решение — дать новые квартиры жильцам всего дома, сам дом снести, а территорию благоустроить.

"Жители города обратились ко мне с просьбой расселить весь дом. Несмотря на то что экспертиза показывает, что жить там можно, трагедия большая — 39 погибших. Я людей понимаю, которые живут в этом месте. Ясно, что это будет стоить каких-то денег. Я думаю, что свыше миллиарда. Миллиард триста, по предварительным подсчетам. Надо пойти навстречу людям и дом расселить целиком. Всем предоставить жилье. Сделаем это из трех источников. Попрошу поддержать. И с "Магниткой" поговорим. Знаю, что они откликаются всегда на такие вещи. И сделать это надо в самые короткие сроки. Представьте ваши предложения по поводу того, что может быть сделано на этом месте. Или новое строительство, или парк, еще что-то. Но вам виднее на месте. Жителям этого микрорайона виднее, мэру города. Вместе с людьми посоветуйтесь и представьте предложения. Дом нужно расселить, — сказал глава государства. — И по Шахтам, конечно, все нужно сделать, довести до конца, проследить, чтобы люди получили все средства, которые причитаются по закону, поддержать".

Прописная истина: газ опасен, если дома возникает утечка. За своим газовым хозяйством семьям нужно следить. И очень бдительно. Разумеется, и на государстве — своя доля ответственности.

Денис Давыдов

Стоя за оцеплением, всматриваются в родные окна. Немой вопрос: как там дом? Их впервые пропустят в квартиры, из которых после взрыва выбегали кто в чем.

Последствия взрыва видны с первых шагов. На лестничной клетке выбиты стекла, следы осыпавшейся штукатурки, а вот что стало с дверью лифта — ее буквально вывернуло. Это второй этаж, а взрыв был на девятом.

Рвануло в Шахтах, до этого в Магнитогорске. Два взрыва за две недели.

Специалисты газовой службы обязаны обходить квартиры раз в год. Сейчас они по всей стране — в массовых внеплановых рейдах. Трубы обследуют газоанализаторами — датчик почувствует любую утечку. В арсенале специалистов — еще один безотказный дедовский метод — мыльная пена.

Хотя пожилая хозяйка никакого запаха не чувствовала. Устраняют неисправность мгновенно и абсолютно бесплатно. В том же подъезде, только на лестничной клетке, уже общедомовая труба бурлит мыльными пузырями.

Внеплановая проверка оборудования — и только в одном подъезде обнаружены сразу две утечки. А ведь специалисты смогли попасть далеко не во все квартиры.

К слову, проверка, выявившая столько нарушений, проходила в том самом городе Шахты. Что именно случилось с газом в злополучной квартире, еще предстоит установить. Но защитить жителей и их дом могли бы газоаналиазторы. Прибор сделан в России, стоит 3,5 тысячи рублей.

Еще до трагедий — в начале минувшего декабря — Минстрой сделал газоанализаторы обязательным требованием для новостроек. Норма вступит в силу в июне.

Пока дело добровольное — ставить их в квартирах или нет. Жителям одного из подмосковных микрорайонов повезло. Квадратные метры уже продавалось с умными датчиками. Проверка показала: система работает как часы.

Новостройки защитят, но что делать со старыми квартирами? В стране газифицированы свыше 60% жилого фонда. Автоматические выключатели газа можно поставить хоть в каждой кухне, можно в случае утечки перекрыть весь подъезд или вообще целый дом.

"Нужно определиться с источниками финансирования. Это дополнительно нагрузит фонды капитального ремонта. Если мы постоянно будем догружать эту программу новыми мероприятиями, то те, кто должен сделать капитальные ремонты через 7-8 лет, этих капитальных ремонтов могут просто не дождаться. Поэтому я бы все-таки здесь поставил вопрос больше о тарифе и о тех денежных средствах, которые могут быть задействованы из бюджетов всех уровней", — сказал Владимир Якушев, министр строительства и ЖКХ РФ.

Ситуацию в газовом хозяйстве обсуждали на совещании Дмитрия Медведева с вице-премьерами. Два взрыва буквально один за одним. Глава кабмина потребовала проверить действующие нормы.

Как газовые службы проверяли дома в Магнитогорске и Шахтах, сейчас выясняют следователи. Ждут данные экспертиз газовых плит, их тоже подняли из под завалов, как основные улики.

Восьмой этаж. Здесь разрушения самые сильные. Выбиты двери в квартирах, разбросана мебель. 68-я квартира, над которой и произошел взрыв. Перекрытия обрушились. Девятого этажа нет. На верхних этажах было холоднее всего. Квартиры не прилегают к соседнему дому — они угловые. Плюс накануне взрыва в Шахтах несколько дней шел снег с дождем. Сырой кирпич — чтобы хоть как-то согреться, люди включали газ.

На фасаде хорошо видно, как отдельные газовые трубы подходят ко многим кухням, рядом выведена вентиляция — так жильцы устанавливали газовые котлы, чтобы температуру в квартирах поднять, а счета за отопление снизить. "Горгаз" в этот дом приезжал чаще положенного одного раза в год.

Не всем известно, что в разных городах газ может пахнуть по-разному. На распределительных станциях перед крупными населенными пунктами в трубопровод пускают специальную добавку.

"Природный газ не имеет запаха. Для придания специфического запаха в него добавляется одорант. Это придает характерный специфически запах и позволяет своевременно обнаружить утечку", — пояснил Евгений Шмаргуненко, начальник смены газораспределительной станции.

В советское время на тысячу кубометров газа добавляли 16 граммов одоранта. Сегодня эта норма лишь рекомендована, значит, где-то едкий запах будет бить в нос, а там, где к рекомендациям не прислушиваются, можно и не почувствовать утечку газа.

"Он практически не пахнет, потому что это дополнительные затраты. Вопрос добавления как раз так называемых одорантов, то есть специфического запаха, не отрегулирован. Такое постановление мы внесли. Думаем, что в ближайшее время это будет принято", — заявил Владимир Якушев.

За минувшие пару лет газ в российских домах взрывался 62 раза. Управляющие компании с недавних пор обязали каждые десять дней обследовать чердаки и подвалы на наличие запаха газа. Специалисты Службы "04" должны ежегодно не просто принюхиваясь обходить квартиры, а проводить диагностику газового оборудования.

Впрочем, специалистов с их квалифицированными советами ждут не все. Одним трудно открыть дверь в пьяном угаре, а кто-то и в трезвом уме газовщиков на порог не пускается.

В квартире может быть незаконное, а значит, небезопасное подключение к газовым сетям. Доступ специалисты должны получить. К неприступным квартирам возвращаются снова и снова, убеждают, чтобы впустили.

Жильцы из поврежденных квартир разместились кто у родственников, кто в гостиницах, которые предоставили власти. Уже начались выплаты компенсаций. В Магнитогорске взрывом был уничтожен целый подъезд, принято решение дом полностью расселить.

Между тем после трагедий зазвучали предложения отказаться от газовых плит и вместо них повсеместно установить электрические.

"Это крайность, — считает Владимир Якушев. — Не везде можно будет перейти на электричество. Причем это будет стоить очень приличных денег. Когда мы четко и дисциплинированно будем делать все правильно по отношению к таким сложным и опасным системам, думаю, здесь кроется основной резерв, который не должен приводить к таким чрезвычайным ситуациям".

После трагедий в Магнитогорске и Шахтах газовое хозяйство страны ждут перемены. Пересматриваются ведомственные нормативы, ужесточается закон — газовщикам будет проще попадать в квартиры, в которые их не пускают для проверки. Но в этом вопросе гораздо важнее самоконтроль. Ведь когда оборудование в порядке, то и газ в хозяйстве не угроза, а помощник.