Андрейченко поведала о женихе из астрала

Российская актриса Наталья Андрейченко, известная по заглавной роли в фильме "Мэри Поппинс, до свидания", рассказала, что собирается выйти замуж в третий раз. По ее словам, у нее уже есть избранник, хотя физически они еще не встретились.

"Он в тонком мире", — объяснила в интервью "Пятому каналу" актриса, которая делит время между работой в кино в Москве и руководством собственным духовным центром в Мексике. Ранее Андрейченко была замужем дважды: за российским композитором Максимом Дунаевским и за австрийским актером и кинорежиссером Максимилианом Шеллом.

Пока же 62-летняя народная артистка РСФСР живет в гостинице в центре Москвы — из-за напряженного графика нет времени ездить на съемки из дома за городом. За номер Андрейченко, по ее словам, не платит, так как она для отеля — "живая реклама", — и давно стала там своей. Если же сил после съемочного дня не остается совсем, может остаться на ночь и в своем трейлере.