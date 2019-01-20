Зеленский поет за упокой проповедника Порошенко

Автор: Дмитрий Киселёв

На Украине набирает обороты избирательная кампания по выборам президента страны. До дня голосования — 31 марта — чуть больше двух месяцев. Свежая социология показывает, что рейтинг действующего президента, несмотря на все его томосы и церковные эксперименты, скатился на пятую строчку. Лидер по-прежнему Юлия Тимошенко — 15,5%. За ней — комик Зеленский — почти 12%. В тройке лидеров — сопредседатель "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрий Бойко. Далее — экс-министр обороны при Ющенко Юрий Гриценко — около 9%. И замыкает пятерку Порошенко — чуть более 8%.

Казалось бы странным, но Порошенко пока даже не подал документы на регистрацию себя в качестве кандидата.. Впрочем, главный спонсор госпереворота в феврале 2014-го, располагая таким моральным опытом, а сейчас еще и в президентском кресле, очевидно, может строить планы и за пределами процедуры честного голосования. По крайней мере, в этой дисциплине Порошенко заведомо проигрывает.

Автор: Елена Ерофеева

Здесь важно было правильных собрать. Порошенко пробирается через ликующую толпу. Жмет руки. По десять человек от каждого села. Интеллигенция, чиновники в отставке. Еще две тысячи ликующих — на площади. Чтобы вот так, через толпу, народный президент прошелся по народу.

"Петр Алексеевич, скажите, а когда с коррупцией будете бороться?" – спрашивает кто-то из людей. Вопрос не в бровь, а в глаз. Глаза у Порошенко уже совсем заплыли. Туманный взгляд, отекшее лицо. Шел восьмой день президентских гастролей.

Он вышел из себя. Вопросы в его планы не входили. Речь была подготовлена, семь раз обкатана. Театральные жесты отточены.

Стоя на амвоне, спиной к Царским вратам, он молился на папирус. Когда поднимался на сцену, свои молитвы обращал к Евросоюзу.

"Мы с вами идем своим путем. И наш путь — в Евросоюз. Сравните, как люди живут в Евросоюзе, куда мы двигаемся, — заявил Петр Порошенко. А ЕС — это про что? Это про уровень жизни. Сравните уровень жизни в ЕС с уровнем жизни постсоветских республик. Никто нас больше не обдурит! Духовная независимость — это цемент, который дает нам возможность работать для того, чтобы Украина двигалась в ЕС".

Украина уже двинулась в безвиз. Но поездки в Венскую оперу громадян мало интересуют. Больше — заграничные стройки. Едут в Польшу, Чехию, Германию, где украинцы "дешевые", но не очень желанные. Бегут туда от безысходности.

Поток мигрантов с Украины в Венгрию поставили на рельсы. Теперь из Мукачево в Будапешт ходит поезд. Спрос пока небольшой: два вагона и всего десяток пассажиров.

Европа открыла свои рынки для украинцев. Теперь на венгерской границе торгуют конфетами "Рошен", на польской — контрабандной водкой и сигаретами — по 10 злотых за пачку. Чтобы украинские пенсионеры, как завещал Порошенко, жили достойно. В прошлом году только Польша выдала украинцам больше одного миллиона рабочих виз.

Игорь и Алексей — из Бердичева Житомирской области. Домой летают раз в полгода, зато каждый месяц отправляют женам переводы на 500 евро. Таких зарплат в их городе нет. "Хочется, конечно, будущего получше, чем у нас сейчас. Хорошего пока мало. Хочется на Украине жить, работать, а не кататься по Европам", — говорят мужчины.

Они отделывали гостиницу в Кракове, когда по улицам Житомира водили Порошенко с томосом. Гарант Конституции вместо высоких зарплат обеспечил стране церковный раскол: отвлекает народ от хлеба насущного, ведь закрома родины пусты.

Пока Порошенко солирует в церковном хоре, священники отбиваются от националистов. Радикалы "С-14" разъезжают по деревням и силой захватывают храмы. В селе Лукашовка Винницкой области этот сценарий провалился. Собрание проголосовало против раскольников.

Верховная Рада решила исключить такой "брак" и узаконила рейдерский захват церквей. Спикер Парубий лез из кожи вон, чтобы депутаты, наконец, собрались и закон приняли. С первого раза не прошло, со второго — тоже.

Закон приняли с третьей попытки. Голосовали не люди — карточки. Юлии Тимошенко в этот день на заседании не было. Но голос ее засчитан. В эфире местного телеканала она полтора часа вещала без передышки — и про тарифы на газ, и про томос.

"Мне очень обидно, что томос сделали политическим инструментом. Его превратили в кэш и в рейтинги. Я против этого", — заявила Тимошенко.

Этим томосом Порошенко пытается поднять свои рейтинги, но у Тимошенко они выше. В предвыборную драку она пока не ввязывается, в высказываниях предельно осторожна. Но метко бьет Порошенко по больному — оборонному бизнесу президента, который на "Ленинской кузне" кует миллиарды гривен.

"За один год президент увеличил задекларированные доходы в 83 раза. Сегодня война превратилась в очень прибыльный бизнес, ширму для всего того, что происходит в экономике, социальной сфере, политике. Ею просто прикрылись", — уверена Тимошенко.

С самого начала конфликта на Донбассе "кузница Порошенко" выпускает военную технику. Кроме артиллерийских катеров и десантно-штурмовых кораблей броневики "Тритон". Машины, которые на тот момент не прошли полный цикл испытаний, поставляли в армию по ценам, завышенным втрое.

"Заводы его работают, военные тендеры успешно выигрываются, естественно, деньги из бюджета идут. Понятное дело, что Петру Алексеевичу невыгодно прекращать войну. Не будет войны — не будет заказов. А что тогда делать заводу?" – сказал политолог Александр Охрименко.

Втридорога закупали винтовки, в 10 раз дороже из Чехии поставляли боевые машины пехоты. Каждая из этих БМП обошлась украинскому бюджету в 200 тысяч долларов. Начальная цена была 20 тысяч. Но о том, что украинская армия якобы самая сильная в Европе, Порошенко твердит постоянно.

Украинские военные каждый месяц выкладывают с передовой видеобращение. Просят волонтеров помочь деньгами. Формы на всех не хватает, топливом не обеспечивают, даже батарейки для приборов ночного видения покупают на свои боевые.

"Если посмотреть на голые цифры, то снабжение украинской армии постоянно растет. Составляет теперь 12 тысяч долларов на каждого украинского солдата. Но идут они не на рядовых бойцов, а в карманы первых лиц государства, в первую очередь Петра Алексеевича Порошенко", — подчеркнул Андрей Заболоцкий, военный эксперт.

Еще в 2014-м, выступая на собственной инаугурации, Порошенко обещал приехать на Донбасс с миром. Но, развязав эту гражданскую войну, он никак не может остановиться. Украинские боевики продолжают обстреливать жилые районы Донецка.

В Киеве призывают блокировать выборы президента Украины для жителей юго-востока. С таким заявлением выступил министр внутренних дел Арсен Аваков. Его советник Зорян Шкиряк посчитал, что это демократично.

"Никаких споров по поводу демократии здесь быть не может. Этим людям нужно время для адаптации в нормальной, цивилизованной и европейской Украине. Чтобы у них открылись глаза и они поняли, что происходит и как их фактически превращали в зомби", — сказал Шкиряк.

"Я не видел желающих и тех, наверное, кто хотел бы проявить свое волеизъявление в плане того, что происходит на Украине. Мы видим деградацию не только политическую, но и государственной системы. Сейчас все, чем может привлечь к себе Украина, — это провокации", — уверен глава ДНР Денис Пушилин.

Для Киева их голоса — это ракетный удар по рейтингу Порошенко. Поражение на выборах обеспечено.

"Мы не можем голосовать за эту власть. Она нас убивают, говорят жители Донецка. — Нет никакого желания голосовать за страну, которая ведет против нас войну. Город разрушен наполовину, людей погибло большое количество".

На территории России украинская ЦИК ликвидировала все избирательные участки. Это недемократично, неконституционно. Но для напуганного Порошенко, который плетется где-то в конце рейтинга, безопасно. Он знает, что три миллиона украинцев, работающих в России, наверняка проголосуют против него.

"Почти все стоит, какая может быть экономика? Ее практически нет. Производство даже на 50% не работает. Какие-то заводы вообще стоят", — говорит гражданка Украины Оксана Карандакова.

Инженер-механик Оксана теперь сортирует яблоки под Воронежем. Семья — в Мариуполе. На Украине сегодня не выжить, детей не поднять. В Россию едут от безысходности. Война, бедность, неподъемные тарифы на газ…

"Нам бы не хотелось за Порошенко голосовать. Он обещал предотвратить войну. Почему же людям не добавить пенсии? Жить не на что практически. Мы дома сейчас газом даже не пользуемся, потому что мы не можем его оплатить, мы переделываем котлы под древесное отопление", — жалуются украинцы.

За пять лет президентства Порошенко тарифы на газ выросли в 12 раз. Пенсия сократилась вдвое. По данным Всемирного банка, Украина стала самой бедной страной Европы. Но про это здесь никто не говорит.

"Посадили всю Украину на субсидии и рассказывают, что это — единственный шанс общения с МВФ. Занимайтесь экономикой, поддерживайте промышленников — это шанс для Украины", — сказал депутат Рады Юрий Бойко.

Президент ушел в проповедники и поет за здравие, Владимир Зеленский — за его упокой. В предвыборную кампанию он вступает с черным юмором. Зеленский и раньше критиковал президента. Посвятил ему сериал "Слуга народа". Но мало кто верил, что юморист — кроме шуток — сам пойдет в президенты. После новогоднего обращения к народу, которым перекрыли речь Порошенко, его вызвали на Банковую к Петру.

"Он мне объяснил сложную ситуацию в стране, а я, мол, так шучу", — рассказал Владимир Зеленский.

Порошенко уже пять лет смеется над страной под руководством заокеанского импресарио. Вот только украинцам от этих политических номеров не смешно.