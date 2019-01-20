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Курилы и мирный договор с Японией 46 минут назад

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20 января 201920:38 Дмитрий Киселёв

Лавров авансом назвал японцев друзьями

Важная формулировка от главы российского МИД Сергея Лаврова. "Японские друзья" — именно так министр иностранных дел России охарактеризовал своих партнеров по долгим переговорам, состоявшимся в 14 января. Напротив Лаврова в Москве сидел его коллега из Японии Таро Коно. Но что это означает?

Желающие могут выбрать из трех вариантов. Первый — отношения с Японией дружественные. Второй — ирония. Третий — добрый настрой России, и Лавров тем самым дает японцам некий аванс, называя их друзьями. Разберем все три по порядку.

Итак, дружественные ли у нас отношения с Японией? Послушаем опять же Лаврова на итоговой за 2018 год пресс-конференции, что министр иностранных дел России дал 16 января. Там Россию и Японию Лавров с сожалением назвал "странами, стоящими по разные стороны баррикад".

"Конечно, необходимо, чтобы мы ощущали себя партнерами на международной арене, а не странами, стоящими по разные стороны баррикад. Но Япония присоединилась к целому ряду санкций, которые были введены в отношении России. Едва ли это вписывается в понимание формирования качественно нового уровня отношений. Япония присоединяется к антироссийским заявлениям, которые принимает "Группа семи". Япония по всем резолюциям ООН, которые интересуют Россию, голосует не с нами, а против нас", — отметил Лавров.

Добавим сюда, что Япония на законодательном уровне считает часть территории России своей, оставаясь единственной страной в мире, не признавшей в полном объеме итогов Второй мировой войны. К тому же Япония не возражает разместить на своей территории установки глобальной противоракетной обороны США, угрожающей России. Хороши друзья? Ответьте сами.

Но, может быть, Лавров иронизирует, говоря все же о "японских друзьях"? Он же еще как умеет. Не думаю, что сейчас. Японцы к иронии чувствительны. Отношения с Японией для России важны. И как опытный дипломат Лавров не станет рисковать.

Скорее, "японские друзья" в устах Лаврова — это все же аванс. Даже некий соцреализм, главный принцип которого — изображайте действительность не такой, какая она есть, а такой, какой хотите, чтобы она была.

Если же по-простому, то в Япония в последнее время столько всего наговорили про наши острова и стали вести себя столь прямолинейно — прямо "Россия, руки вверх!" — что таким образом наши отношения отброшены на десятилетия назад. А в российском обществе в результате тут же сформировался своего рода "курильский консенсус", когда 90% — против того, чтобы наши Южные Курилы кому-то отдавать. Это сопоставимо с "крымским консенсусом", когда более 90% — за "Крым — наш". И что, Путин даже гипотетически захочет эту мощь общественного мнения игнорировать? Невозможно. Ради чего?

Да, относительно недавно мы урегулировали пограничный спор с Китаем и пошли на компромисс. Есть такой опыт. Но Китай не вводит против России санкции, не принимает антироссийских деклараций, не оспаривает итоги Второй мировой, не готов размещать на своей территории американскую ПРО, не держит на своей территории десятки тысяч американских солдат. И вообще разговаривает с Россией вежливо, заботясь о соседских отношениях. Мы координируем наши действия на международной арене.

Если опять же по-простому, а сейчас так модно, то Токио станет вызывать больше доверия как солидный партнер, когда последний американский солдат из оккупационных войск покинет Японию и страна таким образом станет суверенна. Пока же Россия даже в условиях, какие есть, в качестве жеста доброй воли предлагает хоть начать большую практическую работу по установлению доверия и, как минимум, сменить интонацию на доброжелательную и тактичную.

Еще Россия предлагает посмотреть на мир и наши отношения шире, а не так, словно через соломинку, где видны лишь острова. В любом случае Москва к этому готова. Уже, собственно, часы остаются до того, как к нам прилетит премьер Японии Синдзо Абэ. Визит подтвержден. 22 января — встреча с президентом Путиным. Уже 25-я по счету. Пожелаем успеха.

Текст: "Вести недели"

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