Brexit: желания депутатов и народа разделились

Автор: Дмитрий Киселёв

Британский парламент с треском провалил соглашение по выходу Великобритании из Евросоюза — Brexit. Более двух третей проголосовало против варианта от премьера Терезы Мэй. Считается, что это крупнейший политический провал за последние 95 лет. Тереза Мэй, однако, сохранила свой пост премьера. Это не значит, что Мэй хороша. Просто желающих возглавить правительство в столь безысходной ситуации за два месяца до решающей даты, похоже, нет. Да и прибрать за собой, вообще-то, считается приличным.

Вообще вся история с Brexit довольно дикая. И отражает тот уровень авантюризма и безответственности, с которыми, на удивление, управляется нынешняя Британия. Началось все с уже подзабытого горе-премьера Дэвида Кэмерона. Тот все бодался с Евросоюзом, стараясь выторговать для Великобритании более выгодные условия членства. Брюссель навстречу шел не очень. Тогда Кэмерон решил припугнуть Евросоюз выходом Великобритании. Не сработало. Повышая градус ужаса, Кэмерон трепанул про возможный референдум о выходе. Его поймали за язык. И референдум-таки пришлось назначить. Лидером кампании за Brexit стал мэр Лонона эксцентрик Борис Джонсон. Струхнув и почувствовав, что заигрался, сам премьер Кэмерон стал агитировать Британию за сохранение членства в ЕС. Опять не сработало. 23 июня 16 года 52% британцев проголосовали за Brexit. На другой день опозоренный Кэмерон подал в отставку.

Сам лидер движения за Brexit Борис Джонсон от кресла премьера отказался, сняв свою кандидатуру. Отполз. Нашли странноватую Терезу Мэй в леопардовых туфлях. Та в своей неадекватности все больше отвлекалась на Россию и шпиономанию и танцевала в странах Африки. Нескладно занимаясь Brexit, заливала горе валийским виски Penderin. В результате подготовленное Терезой Мэй соглашение с ЕС опять же с треском провалилось.

Послушайте, сколь неадекватной должна быть политика, чтобы на всех фронтах — такие косяки? И можно ли думать, что правительство с таким результатом по Brexit плохо в одном, но могло быть хорошим в другом? Например, во всей этой истории со Скрипалями и фейковыми обвинениями в адрес России. Уж и обвинения во вранье правительство Терезы Мэй проходило и в некомпетентности тоже.

Автор: Александр Хабаров

Великобритания начинает уставать. Прошло два с половиной года с того момента, как большинство здесь проголосовало за выход из Евросоюза, но до сих пор неизвестно, как будет происходить этот развод. "Никто не понимает, что происходит, даже политики", — говорят англичане.

Максенс Мазурье открыл свой винный магазин в лондонском районе Ислингтон в 2013 году. Его семья начинала свой бизнес с рыбной лавки в центре Парижа. Сейчас семейство Мазурье владеет в столице Франции целой сетью бистро. Максенс, или Макс, как его зовут в Лондоне, решил попытать удачи за границей.

"Я хотел поделиться с миром моим знанием французской культуры. Выбирал между Нью-Йорком и Лондоном, но Лондон мне показался доступнее, к тому же здесь не нужна виза. Пока. Это, конечно, еще Евросоюз", — сказал Максенс Мазурье.

Бизнес в Англии пошел хорошо, он даже задумался об открытии еще одного магазина. Но решение о Brexit было как гром среди ясного неба. С тех пор Макс, как и три миллиона осевших в Великобритании европейцев, живет в ожидании того, о чем сумеют договориться британское правительство и Евросоюз.

"Меня очень беспокоит жесткий Brexit — без соглашения. Непонятно, как будет тогда работать таможня, где платить НДС. Я думаю, что со всем этим возникнут очень серьезные проблемы. И последние полгода я запасаюсь вином по максимуму. На всякий случай", — признался Мазурье.

Во время агитационной кампании за выход из ЕС особенно отличились британские рыбаки. В июне 2016-го целая рыбацкая флотилия выдвинулась к стенам британского парламента. Они рассчитывали, что после Brexit снимут европейские квоты на добычу рыбы и Великобритания вернет территориальные воды под свой контроль. Но ни того, ни другого пока что нет. И рыбаки опять ругают правительство и депутатов.

"Депутаты хотят, чтобы мы остались в Евросоюзе. А простые люди, такие как мы, этого не хотят. Мы хотим из этого выбраться. 17,5 миллиона человек проголосовали за то, чтобы мы ушли. Но премьеру этого мало, да ее повесить надо за предательство! Мы голосовали за выход, а не за соглашение", — сказал рыбак Питер Колган.

Раскол в стране по-прежнему велик. В день, когда парламент отверг правительственный план Brexit, громче других ликовали противники выхода из ЕС. Они требовали провести еще один референдум, чтобы результат предыдущего можно было отменить.

"Нам нужно исправить многое из того, что неправильно в Великобритании. Потому что на самом деле многие люди голосовали за выход из Евросоюза из-за несправедливости внутри страны. У многих здесь элементарно нет возможности обеспечить себе достойную жизнь", — говорят англичане.

"40 лет назад, когда никакого ЕС в помине не было, мы жили без всяких с ними соглашений, и ничего. Торговали со всем миром. Так какая разница?" – задается вопросом Питер Колган.

По оценкам экономистов разница, все-таки есть. Всемирный банк прогнозирует 8-процентное падение британской экономики в случае жесткого Brexit. Правительство разрабатывает экстренные планы на случай перебоев с поставками медикаментов, Министерство обороны Великобритании готово при необходимости задействовать резервистов.

"Это похоже на фильмы о Джеймсе Бонде. Перед вами бомба, и красные цифры показывают оставшееся время: десять, девять, восемь, семь... Кто-то должен это остановить, потому что само по себе это не прекратится. Если бы я знал, как все будет, я был бы богатым человеком. Но делать прогнозы сейчас сложнее, чем делать ставки на бегах. Мне кажется, что теперь резко возросли шансы для двух вариантов: либо мы выходим без соглашения, либо проводим второй референдум. И опросы общественного мнения показывают, что мнение людей существенно меняется. Все больше тех, кто осознает, что они и их семьи могут пострадать, если не будет соглашения", — отметил Иен Бонд, директор по международной политике Центра европейских реформ.

Как ни странно это сегодня звучит, но к объединению Европы в прошлом веке призывал самый популярный премьер-министр в истории Великобритании Уинстон Черчилль. Поклонники по-прежнему идут к его могиле в деревне Блейдон.

Горячий сторонник и идеолог европейского единства вряд ли бы одобрил нынешнюю историю с Brexit, которая, кстати, показывает, что современной Европе явно не хватает масштабных политиков.

Мы поинтересовались у приходящих сюда людей, какую, по их мнению, дал бы оценку происходящему Уинстон Черчилль. "Он был бы очень сердит. Но если народ решил, он четко следовал бы этому выбору. Он признал бы решение о выходе. Все-таки он был великим государственным деятелем", — сказали люди.

Голосование в парламенте показало, что нынешний вариант соглашения между Терезой Мэй и европейскими лидерами одинаково не поддерживают как сторонники, так и противники Brexit. Аналитики подсчитывают, во что обойдутся те или иные сценарии дальнейшего развития событий. Но репутации политической элиты Великобритании в глазах избирателей уже нанесен серьезный ущерб.