Павлюченкова пробилась в четвертьфинал Australian Open

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова во второй раз в карьере сумела пробиться в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии. Россиянка в трех сетах взяла верх над американкой Слоан Стивенс со счетом 6:7 (3:7), 6:3, 6:3.

Соперницы провели на корте 2 часа 32 минуты. В следующем круге российская теннисистка сразится с еще одной представительницей США Даниэль Коллинз.

Анастасия Павлюченкова осталась единственной россиянкой на турнире в женском одиночном разряде. Ранее Мария Шарапова не смогла выйти в четвертьфинал Australian Open, уступив австралийке Эшли Барти со счетом 6:4, 1:6, 4:6.