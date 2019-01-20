Местом встречи Трампа и Кима может стать Вьетнам

Источники в администрации президента США Дональда Трампа рассказали агентству Bloomberg, что американский лидер рассматривает Вьетнам как место второго саммита с главой КНДР Ким Чен Ыном.

По планам американцев, встреча может состояться уже в конце февраля, пишет "Интерфакс". Премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук подтвердил согласие на прием высокопоставленных гостей.

Трамп и Ын беседовали в июне прошлого года в Сингапуре. Итогом переговоров стало прекращение северокорейских ракетно-ядерных испытаний в обмен на отмену санкций.