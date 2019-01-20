Умер продюсер "Терминаторов" Эндрю Джордж Вайн

Продюсер фильмов "Рэмбо" и "Терминатор" Джордж Вайн умер в Будапеште в возрасте 74 лет.

В 2011 году власти Венгрии назначили его правительственным комиссаром, задача которого – развитие и сохранение отечественного кинематографа, передает РИА Новости.