Нетребко и Эйвазов дали откровенное интервью

Знаменитая супружеская пара Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов — крупным планом. Откровенно — о себе, музыке, жизни.

Каждый выход на сцену — это всегда волнение. Тем более когда выступаешь на родине, на исторической сцене Большого театра. Редкие кадры, то, что обычно скрыто от зрителей и вообще от посторонних глаз: Анна и Юсиф за кулисами ждут своего выхода на сцену.

Когда Анна Нетребко выступает в России, билеты на ее выступления разлетаются моментально. И зачастую оказываются у перекупщиков.

- Что необходимо сделать в России для того, чтобы победить билетную мафию?

- К сожалению, я лично бороться с этим не могу, — вздыхает Анна Нетребко, народная артистка России.

Семья Нетребко живет на три страны: это Россия, Австрия и США. График расписан на несколько лет вперед. Застать Анну дома очень непросто.

В Нью-Йорке дом Анны и ее семьи расположен недалеко от ее работы — Metropolitan Opera находится буквально за углом. Дом всегда полон гостей. Такая традиция была заведена в ее семье с самого детства, так что на кухне Анна себя чувствует также уверенно, как и на сцене. Ради мужа — тенора из Баку Юсифа Эйвазова — научилась готовить азербайджанский плов. Вообще готовит много и не признает никаких диет.

Дуэт в жизни и на сцене. Там они и познакомились — исполняли главные роли в опере "Манон Леско".

"Я даже не думал о том, чтобы к ней подходить. У меня в мыслях этого не было. Зачем? Риккардо Мути дирижирует, римская опера, "Манон Леско", дебют роли. Нетребко – партнер. Не до любви было тогда — надо было петь", — вспоминает Юсиф Эйвазов, народный артист Азербайджана.

Вместе они уже почти пять лет. Воспитывают сына Анны от предыдущего брака Тишу — так его все называют в семье. И, кажется, не расстаются ни на секунду. Вот и сегодня Юсиф выступает в Metropolitan Opera, Анна и Тиша будут главными зрителями в этот вечер.

- Сейчас не очень простые отношения между Россией и Соединенными Штатами. Вы как-то это чувствуете, изменилось ли отношение публики?

- Отношение публики ко мне конкретно не изменилось. Но, к сожалению, я чувствую изменения в Америке, — сказала Нетребко.

Американцы ее знают и любят, ведь ее не раз приглашали сниматься в голливудских фильмах. Нетребко чаще других исполнителей появляется в прямых трансляциях легендарной Metropolitan Opera на главной площади Нью-Йорка Таймс-сквер. Сегодня равной в мире ей нет. Она — оперная дива номер один.

"Она гениальная, но в общении с ней гениальность не сквозит. Она — простая красивая женщина. А потом она выходит к микрофону или на сцену, и ты понимаешь: перед тобой огромный талант", — отметил народный артист России, композитор Игорь Крутой.