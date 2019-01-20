В Тибете произошло землетрясение

Китайские сейсмологи сообщили о землетрясении в Тибетском автономном районе. Магнитуда воскресных колебаний почвы достигла 5 при глубине эпицентра в 10 километров, пишет РИА Новости.

Подземные толчки зафиксированы в 17.28 по московскому времени у города Шигадзе.