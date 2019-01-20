"Манчестер Сити" разгромил "Хаддерсфилд" в чемпионате Англии по футболу

В рамках 23-го тура чемпионата Англии по футболу "Манчестер Сити" в гостях нанес крупное поражение "Хаддерсфилду" со счетом 3:0. Команда Хосепа Гвардиолы оказалась первой из пятерки ведущих европейских чемпионатов, поразившей ворота соперника 100 раз во всех соревнованиях нынешнего сезона.

В составе победителей мячи забили Данило, Рахим Стерлинг и Лерой Сане. "Манчестер Сити" после победы над "Хаддерсфилдом" набрал 56 очков, занимая второе место в турнирной таблице АПЛ.

В следующем туре чемпионата Англии "горожане" сыграют с "Ньюкаслом". Эта встреча состоится 29 января.