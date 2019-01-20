Вилкула выдвинули кандидатом в президенты Украины

Кандидатом в президенты Украины партия "Оппозиционный блок — Партия мира и развития" выдвинула депутата Верховной рады Александра Вилкула.

В Запорожье сегодня прошел форум "За мир и развитие", до этого – закрытый съезд партии, где и была выдвинута кандидатура Вилкула, передает РИА Новости.

Алексаандр Юрьевич Вилкул (родился 24 мая 1974, Кривой Рог) - украинский политик. Вице-премьер-министр Украины в 2012-2014 годах, депутат Верховной рады Украины V, VI и VIII созывов.

Очередные выборы президента Украины назначены Верховной радой Украины на воскресенье 31 марта 2019 года.