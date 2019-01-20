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20 января 201922:38 Александр Христенко

США: shutdown и распил военного бюджета

Признавая эффективность нового российского оружия, способного обесценить любую противоракетную оборону, американские власти все равно продолжают взятую линию — просто из коррупционного интереса "пилить" гигантский военный бюджет.

Два года — экватор президентства Трампа Вашингтон отмечает многотысячным протестом. Лозунги самые разнообразные: за равноправие, против дискриминации женщин, представителей ЛГБТ, мигрантов, но триггером и фокусом этой энергии протеста, безусловно, является президент США.

Барабаны — для поднятия духа — и негласный конкурс агитационного плаката: участники словно соревнуются, у кого самый издевательский транспарант. Кто-то написал: "Постройте стену вокруг Трампа!" Двухлетнему малышу родители вручили плакат: "Я веду себя лучше, чем президент". А вот совсем короткий призыв — устроить импичмент этому, дальше — нецензурно.

"Основа этого движения — равноправие. Это то, чего все хотят и в конечном итоге заслуживают. Естественно, все вылилось в протесты против Трампа, потому что сейчас мы очень далеки от желаемого", — сказала одна из участниц митинга.

Несмотря на всеобщее среди либералов отторжение Трампа, тех сотен тысяч протестующих, которые вышли на улицы два года назад после его инаугурации, сейчас нет и в помине.

Людей в разы меньше, ведь оппозиционеры перессорились друг с другом — в Нью-Йорке бывшие соратники протестовали в 50 кварталах друг от друга. Одну из главных активисток обвинили в антисемитизме, а движение, которое она поддержала, еще и в дискриминации гомосексуалистов и лесбиянок.

Свой вклад в раскол внесли и трансгендеры — по сути, похоронили отличительный знак протеста — розовую шапочку. Ведь головной убор задумывался как символ женского полового органа, которого у этого меньшинства может и не быть, а значит, — оскорбление. Не нашли у себя ассоциаций с розовым чернокожие женщины и латиноамериканки. Так что на месте объединения — новые разделительные линии: по признаку расы и пола.

"Я митингую за женщин индейских кровей, которые пропали без вести или были убиты. Статистика не ведется. О них не говорят. Все происходит в основном из-за трубопроводов, которые строят в резервациях. С трубами приходят мужчины, и в тех местах пропадают женщины", — рассказала одна из митингующих.

Женщина вновь играет роковую роль в политической судьбе Дональда Трампа. Лидер демократов Нэнси Пелоси наотрез отказывается выделять президенту деньги на стену. Он попытался найти подход — в очередном телеобращение пообещал не депортировать детей нелегалов, если ему позволят построить стену.

"Вот наш план. Безопасность границ, защита детей от депортации, а также временно находящихся лиц и многое другое. Простой, честный, разумный план, здравый смысл и серьезный компромисс", — заявил Трамп.

Но Нэнси Пелоси неприступна. Сразу после обращения она ответила, что предложения Трампа никуда не годятся.

Тем временем shutdown бьет все новые рекорды продолжительности. 30 дней американское правительство не работает — госслужащие и подрядчики выстроились в очереди за бесплатной едой, которую благотворительные фонды обычно раздают малоимущим и бездомным.

Прокормить 800 тысяч оставшихся без работы госслужащих стараются всей страной. Авиадиспетчерам и сотрудникам службы контроля аэропорта Чаттануга в Теннесси прислали целую грузовую тележку еды. А Джордж Буш-младший подкармливает своих телохранителей из Секретной службы — заказал оставшимся без довольствия охранникам пиццу.

А действующий президент вынужден был заказывать на работу сотни бургеров — приготовить еду для приема оказалось некому. Заправлять кровать и выносить мусор из Белого дома Трампу самому пока не приходится — уборщик, электрик и дворецкий выходят на работу. Но свежих цветов уже нет — флорист и еще 60 человек персонала сидят дома.

Крупнейшее не только в Америке, но и в мире федеральное ведомство американское Минобороны, но shutdown на нем никак не отражается. Пентагон финансируется по особой статье. Так же, как и разработка нового оружия. Вслед за Рейганом, у которого нынешний президент позаимствовал лозунг "Сделаем Америку снова великой", у Трампа теперь свои "Звездные войны".

"Предполагают увеличить численность своей группировки ПРО на Аляске. Также планируют развернуть систему и на Гавайских островах", — сказал Евгений Бужинский, вице-президент Российского совета по международным делам, председатель совета Центра политических исследований России.

"У них возникла иллюзия, что они могут создать такую систему ПРО, которая может обеспечить прикрытие от ответного удара и тем самым гарантировать применение ударных вооружений Соединенными Штатами Америки безнаказанно", — считает Виктор Мураховский, главный редактор журнала "Арсенал Отечества", член Экспертного совета Военно-промышленной комиссии РФ.

Американские военные эксперты, разумеется, в курсе, но политикам, тем, кто принимает решения, с иллюзиями расставаться тяжело. Вот и Трамп пообещал, что американская система всех защитит.

В предыдущей редакции стратегии противоракетной обороны Россия не называлась, теперь упоминается. И не раз. Отмечается, что новейшие российские вооружения бросают вызов существующим оборонительным системам США. Авторам новой американской доктрины пришлось брать это в расчет, и он для Пентагона неутешителен.

"Россия — пока единственная страна в мире, которая приняла на вооружение гиперзвуковой маневрирующий боевой блок межконтинентальной баллистической ракеты "Авангард". Действительно, все действующие перспективные системы в ПРО, которые в том числе и в этом обзоре перечислены, принципиально не способны сбивать гиперзвуковые маневрирующие цели. "Авангард" гарантирует неизбежность ответного удара России по любому агрессору, который рискнет против нас развязать ядерную войну с применением межконтинентальных баллистических ракет", — отметил Виктор Мураховский.

США в одностороннем порядке уже вышли из договора по ПРО. На очереди — ДРСМД — Договор о ракетах средней и меньшей дальности. США хотят наращивать все элементы ПРО и в ракетной сфере полностью развязать себе руки.

"Новая установка Пентагона, поддержанная президентом Трампом, таит в себе большую опасность дестабилизации. Выход из Договора по ПРО развязал Соединенным Штатам руки. Они себя чувствуют ничем не связанными. В частности, исследования разработки применительно к космическому эшелону, к возможностям создания снова лазерного оружия, как об этом говорил Рейган в 80-е годы. Так тогда Договор по ПРО был препятствием. И были ожесточенные дебаты в самих Соединенных Штатах, нужно ли нарушать Договор по ПРО. А сейчас Договора по ПРО нет, и у них свободные руки", — подчеркнул Андрей Кокошин, член РСМД, академик РАН, разработчик программы обеспечения военно-стратегического равновесия СССР-США.

Сюрпризом такое развитие событий для России не стало. Только теперь прогнозы военных стратегов в отношении США стали новой опасной реальностью. Разрыв Америкой очередного договора ставит под угрозу всю складывавшуюся десятилетиями архитектуру глобальной безопасности.

Текст: "Вести недели"

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