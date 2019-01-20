Россияне уступили Катару на чемпионате мира по гандболу

Мужская сборная России на чемпионате мира по гандболу не сумела обыграть команду Катара в матче за 13-е место, уступив сопернику со счетом 28:34. Россияне покидают мировое первенство, которое проходит в Германии и Дании, заняв 14-ю итоговую строчку в турнирной таблице.

Напомним, что на прошлогоднем чемпионате мира российские гандболисты оказались на 12-м месте.