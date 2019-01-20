Ципрас обвинил в беспорядках ультраправых

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас осудил воскресный штурм здания парламента в Афинах, устроенный радикальными членами общества. Ципрас обвинил в организации беспорядков членов ультраправой партии "Хриси Авги". Участники акции, пытаясь ворваться в парламент, избивали полицейских, пишет ТАСС.

"Экстремисты с масками на лицах при помощи камней, палок и железных прутов отправили десятки раненых в больницы", — заявил премьер.

Правительство "осуждает беспорядки", признавая право граждан на свободное выражение мыслей. Власти считают, что организаторов и участников погромов нужно "изолировать и однозначно осудить".

В воскресенье противники соглашения Греции с Македонией вышли на многотысячную манифестацию. Со всей Греции собрались около ста тысяч человек. Полиция оценила число участников в 60 тысяч. Были ранены несколько гражданских лиц, в том числе фоторепортер.

Радикалы обвиняют правительство страны в том, что оно "продало Македонию". Греция и Македония достигли договоренности о том, что Македония изменит название на Северная Македония, а Греция, в свою очередь, снимет вето на вступление Македонии в Евросоюз.

Греческий парламент рассчитывает ратифицировать соглашение с Македонией в среду или четверг на следующей неделе.